Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA,

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri, normalleşme süreci ve dünya genelinde yükselişe geçen Delta varyantına karşı alınabilecek tedbirler olacak. Ayrıca, 20 Temmuz’daki Kurban Bayramı öncesinde yapılacak son kabine toplantısı olması beklenirken, salgında bayram tedbirlerine ilişkin bazı kararların da alınması planlanıyor.

Konuyla ilgili verileri paylaşacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ayrıca, normalleşme sürecinin vaka sayılarına yansıması, hastanelerin doluluk oranları, aşılamada ve aşı tedarikinde son durum ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca’nın ayrıca 3’ncü doz aşılamada da son durumu aktaracağı ifade ediliyor.

KANAL İSTANBUL

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Kanal İstanbul projesi olacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü’nün temelini attığı projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da bir değerlendirme yapması planlanıyor.

Toplantıda, NATO zirvesi sonrasında İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konuyla ilgili temaslarını paylaşacağı aktarılıyor. Yine, ABD’nin temmuz ayının ortalarına kadar tamamlanması planlanan Afganistan’dan çekilme süreci de toplantıda masaya yatırılacak.

AKAR’DAN BİLGİLENDİRME

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşüleceği toplantıda, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca toplantıda, 31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren FETÖ ihraçları, gözaltı süresi ve TMSF’nin kayyum atama yetkisi veren düzenlemelerin uzatılmasına ilişkin bazı değerlendirmelerin yapılacağı kaydediliyor.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel açılışında yaptığı açıklamada, pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğini duyurdu.