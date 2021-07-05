Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.