Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nin güney sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası) yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise 4. haftasında aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

MARMARA'NIN GÜNEYİ TEMİZLENDİ

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili; Yalova'da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu; Balıkesir'de Erdek sahilleri; Çanakkale'de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Güney sahili boyunca yüzeyde yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, aynı açılardan drone ile havadan da görüntülendi.

Sahilin temiz halini gören bazı vatandaşlar denize girdi, balık tuttu ve deniz kenarında yürüyüş yaptı.

"GÖKÇEADA VE DİĞER ADALARDA DA AZALDI"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, yaptığı açıklamada, müsilajda azalma olduğunu söyledi.

Bakterilerin de müsilajı parçaladığını belirten Ayaz, durumun iyiye gittiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğunun azaldığını, Teke Burnu'ndan Saroz'a doğru da yok denecek kadar azaldığını söyleyen Ayaz, "Gökçeada ve diğer adalarda da azaldı. Şu anda giderek azalıyor yalnız sularda bulanıklık var." dedi.

Bu durumun hem yağmurdan hem de parçalanan müsilajdan kaynaklanabileceği tahminini yapan Prof. Dr. Ayaz, "Ondan tam emin değiliz. Önceden temmuz ayının ortalarına doğru azalacağını tahmin etmiştim, dediğim gibi de oldu." ifadelerini kullandı.

TATİLCİ YUSUF ARAT: İNŞALLAH DENİZLERİMİZ DAHA TEMİZ OLUR

Tatil için İstanbul'dan Lapseki'ye gelen Yusuf Arat, de önceleri müsilaj yoğunluğundan denize giremediğini aktardı.

Yüzeyde müsilajın çok az miktarda olduğunu belirten Arat, "İnşallah denizlerimiz daha temiz olur." dedi.

BALIKÇI: DENİZİN DİBİNDE VAR, BALIK TUTMAYA ENGEL DEĞİL

Kilitbahir mevkiinde balık avlayan Taylan Varoluş, müsilajın bölgede daha önce çok etkili olduğunu ifade ederek, "Eskisi gibi değil. Belki de çalışmalardan dolayı bu kadar azaldı. Gelip balığımızı tutuyoruz, denizimize giriyoruz. Tamamen bitmiş değil ama umarız bu çalışmalarla müsilaj bitecek, etkisini yitirecek, Marmara Denizi eski güzel günlerine kavuşacak." diye konuştu.

Emre Yakar isimli vatandaş ise müsilajın azalmasından dolayı balık avlamaya geldiğini anlattı.

Hafta sonlarında veya boş zamanlarında balık tutmak için sahile koştuğunu dile getiren Yakar, "Balığa gelememek bizim için büyük bir sorundu. Şu anda müsilaj denizde azalmış görülüyor, denizin dibinde az da olsa var ama balık tutmaya engel olmuyor." dedi.

Balığa geldiği için çok sevinçli olduğunu ifade eden Emre Yakar, "İnşallah kısa sürede müsilajdan kurtuluruz, denizlerimiz daha temiz bir hale gelir." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marmara'dan 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp deniz salyası temizlendi.