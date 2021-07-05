On binlerce kişi mağdur ettikten sonra yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde teslim oldu. Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Ön görüşmede bütün borçlarını ödeyeceğini söyleyen Mehmet Aydın'ın, ifade işlemlerine bu gece başlanacak.
60 SAYFADAN OLUŞAN SORU HAZIRLANDI
Ayrıca Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın’ın getirdiği evrakları inceledi ve bunlar müfettiş raporları ile karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonrası yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandı.
YURT DIŞINDAKİ TEMASLARI SORULACAK
Yöneltilecek sorular arasında firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler yer alıyor. Mehmet Aydın’a soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltilecek. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Aydın’a, Türkiye'de mağdur ettiği kişilerin mali boyutu da sorulacak.
'Tosuncuk'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam itibariyle Türkiye'ye gelmiş ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.
Teslim olmuştu: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni karar Yayınladığı bir video sonrası teslim olacağını açıkladıktan sonra, Brezilya'da Türk makamlarına giderek teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.
'Tosuncuk'un en uzun gecesi: 60 soru sorulacak
‘Çiftlik Bank’ davası sanığı Mehmet Aydın'ın sorgulanmasına bu gece başlanıyor. Aydın için özel sorular hazırlandı.
On binlerce kişi mağdur ettikten sonra yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde teslim oldu. Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Ön görüşmede bütün borçlarını ödeyeceğini söyleyen Mehmet Aydın'ın, ifade işlemlerine bu gece başlanacak.
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