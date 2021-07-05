Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından üzücü bir paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



GÖREVE GEÇEN SENE BAŞLAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bilgi metnine göre 1964'te doğan Yorulmaz, 1990'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bakanlıktaki görevine 1993'te başlayan Yorulmaz, merkezde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Yurtdışı Tanıtım, Diplomatik Arşiv, Bilgi İşlem gibi birimlerde yurt dışında da Cidde Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği, Aşkabad Büyükelçiliği, Sidney Başkonsolosluğu, Podgoritsa Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğunda görevlerde bulundu. Yorulmaz, St. Petersburg Başkonsolosluğu görevine 14 Ekim 2020'de başladı.



Çavuşoğlu: Amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak" açıklamalarında bulundu.