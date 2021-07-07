Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişiyi ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle dolandıran ve Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından polis eşliğinde Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Yaklaşık 2 saatin ardından Aydın’ın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başladı.

POLİS SORGUSU TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’ ile aranan ve 1 Temmuz’da Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra Cumartesi günü sınırdışı edilerek yurda getirilen “Çiftlik Bank” davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde dün akşam saat 21:45’te başlayan ifade sürecinde sanık Aydın’a 60 sayfadan oluşan soru listesindeki tüm soruların yöneltildiği öğrenildi. Zaman zaman ara verilen sorgu süreci 25 saati aştı.

Sanığa, firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler başta olmak üzere soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltildi.

GİRESUN'DAKİ KAÇAK VİLLASI MÜHÜRLENDİ

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye’ye getirildi.

Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Aydın’ın memleketi Giresun’da 2016 yılında yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunan ve dere yatağına yapıldığı tespit edilen kaçak villa Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından mühürlendi.

NE OLMUŞTU?

‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Aydın, Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafından, İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Çiftlik Bank’ isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira para toplandığı, paraların bir kısmının ödendiği belirtilmişti.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11’i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklu sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül’de devam edilecek.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

Tosuncuk Giresun'da kaçak villa yaptırmış Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' olarak tanınan kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun’da dere yatağına yaptırdığı villa görünümlü evin kaçak olduğu ortaya çıktı.

Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı Son dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.