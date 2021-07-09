Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsilaj seferberliğinde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktıklarını aktaran Bakan Kurum “Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması sebebiyle 7 Temmuz’da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması hâlinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bir aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık” açıklamasında bulundu.

47 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerin 30’uncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladıklarını da bildiren Kurum “Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47’sini faaliyetten menettik, 154’üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara’mız artık dünden daha temiz ve mavi” ifadelerini kullandı.

Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi Yürütülen çalışmalar sonrası müsilajdan arıtılan Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

4 bin metreküp deniz salyası temizledik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.