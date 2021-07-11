Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl, Muğla'da vahşi bir cinayetle uğrayan Pınar Gültekin'in, davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından Yargıtay'a başvurulmasının ardından katil Cemal Metin Avcı’nın babası, annesi ve iş ortağı hakkında delilleri karartma suçundan iddianame hazırlanacağı bildirildi.

YARGITAY BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kavuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası ‘Kanun yararına bozma’ talebi ile Yargıtay’a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın babası S.A., annesi A.A. ve ortağı Ş.G.O. hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor. 12 Temmuz’da görülecek 5’inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, “Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz” dedi.

Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası Pınar Gültekin’i önce döven, sonra boğarak öldüren ve ardından yakarak bir varile koyup üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi Eda Avcı'dan resmi olarak boşandı. Eda Avcı, 5 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.

Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz edildi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı Rezan Epözdemir, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tahliye kararına itiraz etti.

Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı Muğla'da temmuz ayında eski sevgilisi tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in davasında bir sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Nisan’a erteledi.