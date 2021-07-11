Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Şehitleri rahmetle anan ve kederli ailelerine sabır dileyen Erdoğan, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini, ortaya çıkarılan her mezar ve ebedi istirahatgahına uğurlanan her şehidin 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri tekrar hatırlattığını kaydetti.

"GERİ PLANA İTİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı, soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak, adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar, soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Adaletin yerini bulması, Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden, evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum.

"BOSNA HERSEK'İN İSTİKRARI TÜM AVRUPA İÇİN ZARURİDİR"

Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iç barış ve huzurunu korumasının son derece önemli olduğuna da değinen Erdoğan, "Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için, Bosna Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Soykırımla hatırlanan Srebrenitsa'da halk 21 Şubat'ta yeniden sandığa gidecek 15 Kasım 2020'deki yerel seçim, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilirken 21 Şubat'ta yenilenecek seçim öncesinde ise Boşnak adayı destekleyen partiler boykot kararı aldı.