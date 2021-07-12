Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de eğlencenin dozunu kaçıran gençler bir kilisenin duvarına çıkıp alkol kullanarak şarkılar söyleyip dans etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken sosyal medyada da büyük tepki çekti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy sakinleri de büyük tepki gösterirken konuya ilişikin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren şüphelilerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Kadıköy İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"HERKESE KARŞI SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'de Twitter hesabından açıklamada bulunarak,n "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbakanlığı İletişimm Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." dedi.

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