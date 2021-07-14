Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31’inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu Mezuniyet törenine katıldı. Bakan Soylu, tören alanına girdikten sonra askerleri selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa uzman erbaşların aileleri de büyük ilgi gösterdi. Mezun olan uzman erbaşlar adına konuşmayı, Uzman Onbaşı Ali Karazeybek yaparak 31’inci dönem uzman erbaşlar adına yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

"BİZ SİZİ, BU MİLLETİN SİZE İHTİYACI OLDUĞU İÇİN EĞİTTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında, "Sizleri uğurlamaya geldik, sizlere dua etmeye geldik. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

169 bin gencin arasından 5 bin kişi seçtiklerini ifade eden Bakan Soylu, 2 bin 121 kişi mezun olduğunu sözlerine ekledi.

"Biz sizi, sınırlarımız içinde 240 kişi kalmış, mağaralarından çıkamayan PKK için eğitmedik, Ege’de kaçakçı yakalamak için eğitmedik. Biz sizi, bu milletin size ihtiyacı olduğu için eğittik." diyen Soylu, "Mazlumların tek umudu olduğunuz için yetiştirdik. Ay yıldızlı bayrağımızı kıskananlar olduğu için, ezanlar okunduğunda eğer gönlünde vicdanında yaşadığı duyguyu vücuduyla bütünleştirdiği için yetiştirdik. 15 Temmuz’da o ihaneti bir nefeste yerin dibine batırdığınız için kıskananlar olduğu için yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

"Avrupa’nın jandarması bizim jandarma gibi virüs demeden, kar tipi demeden bizim gibi 18 binden fazla operasyon yapmamıştır." açıklamasını yapan Bakan Soylu, "Terörden uyuşturucuya, siber suçlardan doğa suçlarına, afet kurtarmaya kadar bu kadar büyük bu kadar kapasiteli bu kadar köklü mazisi olan bir jandarma bulamazsınız. Dünyada 3 denizde göçmen kurtaran, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, bir başka sahil güvenlik teşkilatı bulamazsınız. Bu teşkilatın sorumlulukları da duyguları da farklıdır." dedi.

"HER DOĞAN GÜNEŞ ONLARA ZULDÜR, ACIDIR"

Bu ülkenin hiçbir evladının, alınan sorumlulukların altında ezilmediğini vurgulayan Soylu, "Unutmayın! 15 Temmuz’da sadece cumhurbaşkanımızı ele geçirmek, iktidarı düşürmek istemediler. Bu milletin mazisini, tarihini, gücünü silmek istediler, devletini işgal etmek istediler ama bu ülkenin evlatları buna izin vermedi." şeklinde konuştu.

"Zannetmeyin onlar sadece 15 Temmuz’da yenildi. Ondan sonra her doğan güneş onlara zuldür, acıdır." ifadelerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz’da millete diz çökertmeye çalışanlara izin verilmediğinin altını çizdi.

Bu milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Soylu, "Allah sizlerden razı olsun. Kurtuluş mücadelemizin 100 yıl önce kaldığını zannediyorlar. Atalarımızda ve dedelerimizde kaldığını zannediyorlardı. Bu milletin kanında 100 yıl önce yaşadığımız hürriyet mücadelemizi 15 Temmuz’da da verebileceğimiz sanmadılar. Siz onlara, bu milletin özgürlük mücadelesinin sönmeyeceğini gösterdiniz.” açıklamasında bulundu.

110 BİN YENİ JANDARMA

Göreve geldiklerinde jandarma personeli sayısının 139 bin olduğunu ve rakamı 197 bine çıkardıklarını aktaran Bakan Soylu, “2016 yılından bugüne kadar 110 bin yeni jandarma aldık. 'Bu üniformayı giymek istiyorum' diye başvuran 1 milyon 400 bin evladımız oldu. Allah onlardan da razı olsun." dedi.

"Onlar bizim arkamızdaki dağdır. Bu kurum, böyle itibarlı ve gözbebeği bir kurumdur." diyen Bakan Soylu, "Bugün jandarmanın profesyonelleşme oranı yüzde 85, sahil güvenlik yüzde 100. 2-3 yıl içinde jandarmamızda yüzde yüz profesyonel olacak. Son 5 yılda 84 bin personelime ilave eğitim verdik ve pek çok eğitim okulu açtık. Evlatlarımızın yaptığı insansız hava araçlarımızla 2020’de yıllık 47 bin 763 saat uçuş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den çekindiklerini belirten Soylu, "Yerinde durmayan yükselen bir Türkiye. Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var hamdolsun.” diye konuştu.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası gerçekleştirdikleri operasyonlardan da bahsederek, “15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı olarak 476 bin 116 terör operasyonu gerçekleştirdik. Sadece bu yıl PKK’ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. 15 Temmuz sonrası 6 bin 682 PKK’lı etkisiz hale getirildi." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Dedi ki, 'Bunların inlerine gireceğiz.'. İnlerine girdik ve başlarına yıktık." diyen Soylu, "7 bin 276 sığınaklarını bunların başına yıktık. Bizim evlatlarımız yaptı bunu." ifadelerini kullandı.

Dünyanın, Türkiye'nin merhametine ihtiyacı olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize aman diye el kaldırmayacaksınız. 9-10 yaşında dağa kaçırılan çocukları da kurtaracaksınız. Terör örgütünün 932 elemanı silahı bırakıp geldi teslim oldu. Kendiliğinden teslim olanlarla bu rakam 1634. Eskiden bunlara her yıl 5 bin kişi katılırdı. Boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise 5’i yurt dışı toplam 24 kişi, yani Türkiye’den sadece 19 kişi katıldı." açıklamasını yaptı.

PKK’nın kaynaklarının kurutulduğunu vurgulayan Soylu, tüm terör örgütlerinin aynı kefede olduğunu belirtti. 97’si PKK, 3’ü DEAŞ ve bir de aşırı sol eylemi olmak üzere toplam 101 eylemi engellediklerini açıklayan Bakan Süleyman Soylu, FETÖ’ye de 135 bin 916 operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyonlarda 316 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen yıl Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucunun rakamının 165 milyar TL olduğunu ifade eden Soylu, "Bu yıl kök kenevir sayısı 55 milyon. Bu da terörü nasıl bitirdiğimizin en önemli emareleri. Uyuşturucudan ölenlerin sayısı 900’lerdeyken 300’lere indi. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede de sıfır ölüm rakamını buluna kadar devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"HER TAŞIN ALTINA BAKMAZSANIZ GÖREVİNİZİ İHMAL ETMİŞ OLURSUNUZ"

Görevlerine başlayacak olan jandarma komanda erbaşlara seslenen Bakan Soylu, "Dışarıdan bu ülkeye dil uzatanlara, bu devleti aşağılamaya çalışanlara, o farelere karşılarında nasıl bir güç olduğunu göstermek için anlatıyorum. Batı artık bizi alay konusu değil, dert konusu ediyor. Giydiğiniz bu üniformaların bir bezden ibaret olmadığını bir ruhu olduğu için anlatıyorum." dedi.

Ülkede 246 teröristin kaldığını aktaran Soylu, "Her bir taşın altına bakmazsanız şehitlerimizin sizde hakkı olur. PKK ile DEAŞ’la veya diğer örgütlerle mücadelede dinlenen bilsin ki görevini ihmal etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Şu aziz millete ne yakışır biliyor musunuz? Huzur yakışır, zengin Türkiye yakışır, büyük Türkiye yakışır, herkesin dinini, inancını sonuna kadar hissettiği bir Türkiye yakışır. Etrafımızdaki coğrafyayı karıştırmak isteyenlere büyük Türkiye yakışır." açıklamasını yapan Bakan Soylu, "Hepimizin sorumlulukları çok farklı. Durup dinlenmek yok. Bu ailelerimiz her şeyi gördü, darbe gördüler, başbakan idam edilişini yaşadılar, her şeyi ama her şeyi yaşadılar. Sınırlarımızın dışından bize saldırdıkları zaman bizi hakir gören o bakışları yaşadılar." dedi.

Karabağ’da zafere ulaşıtıklarını ve Libya’ya huzur getirdiklerini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimize, medeniyetimize sırtımızı dönmedik. Biz Müslümanız, Türk’üz. Tarihi şanlı bir ülkeyiz. Dün bu milletin çektiklerini yeni nesiller çekmesin istiyoruz. Bütün dünyaya gücümüzü hissettirebileceğimiz Türkiye’ye adım adım gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BU MESLEK İKİ ŞEYİ KALDIRMAZ: REHAVET, RUTİN"

Jandarma mesleğinin iki şeyi asla kaldıramayacağını kaydeden Bakan Soylu, "Sizin bugünden sonra atacağınız adım iki şeyi kaldırmaz. Birincisi rehavettir. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksınız. Her zaman zihninizle, öğrendiklerinizle beraber bilmenizi istiyorum ki sürekli düşünen, uygulayan, hazır olan emniyetli bir şekilde hazır olacaksınız. Diğeri de rutindir. Hiçbir zaman rutin de olmayacaksınız. Aynı kulede aynı karakolda görev yaptığınız nöbet tuttuğunuz arkadaşınız sizin kardeşinizdir. Birbirinizin derdiyle dertlenecek birbirinize kuvvet vereceksiniz." açıklamasını yaptı.

"Siz komandosunuz, eğitimden, sporunuzdan atışınızdan fedakârlık yapmayacaksınız." diyen Soylu, "Bütün dünya sizi kıskanmalı. Siz dünyanın bir numaralı komandosusunuz. Düşmana korku dosta güven vermelisiniz. Sizler terörle mücadele ederken ne kadar cesursanız aynı şekilde milletimizin karşınızda onların elini öpen, onların emrinde olan bir asaleti sergileyeceksiniz. Sizler bu medeniyetin evlatlarısınız. Bunu asla ve asla zihninizden çıkarmamalısınız." dedi.

"BU MİLLETİN DUALARI HEP SİZİNLEDİR"

"Komutanlarınızın öğrettikleri sizi mücadelenizde daha hazır kılacaktır." ifadelerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz Müslüman bir ülkenin dualarındaki evlatlarısınız. Anneleriniz babalarınız sizi orduya gönderirken, Ayet-el Kürsü'lerle, Fatiha'larla gönderiyor. Sizin koruyucunuz Allah’tır. Hiçbir görevde yalnız değilsiniz. Yanınızda şehitlerimiz var. Onlar sizinle omuz omuza, onlar sizin silah arkadaşlarınız. Onlara sorumluluğunuz var. Onların ailelerine bu dünyada bıraktıkları çocuklarına sorumluluklarınız var. Osman Gazi’ya Kanuni’ye, Abdülhamid’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu ülke için şehit olan herkese sorumluluğunuz var. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu milletin duaları 24 saat sizinledir." şeklinde konuştu.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel ise 31’inci dönemde toplam 2 bin 121 uzman erbaşı mezun etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, uzman erbaşlar ve aileleri katıldı.

Yapılan tören mezun olan uzman erbaşlara belgelerinin takdimi, mehter marşı gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

Bakan Soylu açıklayıp tarih verdi: Nüfus işlemlerinde yeni dönem İçişleri Bakanı Soylu, Ağustos ayı itibariyle 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden kimlik başvurusu yapabileceklerini bildirdi.

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi ile ilgili iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendiren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.