Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve şürekâsının, yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalıştığını söyledi. Yurt dışındaki kimi karanlık çevreler ve sosyal medya mecralarından aldıkları destekle, giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü millete göstermenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu yaparken, onların gündemlerinin peşine takılmayacaklarını, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasına düşmeyeceklerini söyledi. Erdoğan “CHP tarafının, kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hâle gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın hedefinin 2023 olduğunu kaydeden Erdoğan “Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür” diye konuştu.

Partisinin, 19 yıldır eser ve hizmet siyasetinde muhalefetle değil kendi kendiyle yarıştığını, hâlen de aynı şekilde devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan “Görünen o ki, önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendimizle yarışacağız. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da verdiğini belirterek “Sinsi yapı FETÖ’yü içeride dışarıda kovalıyoruz. Yakaladıkça getiriyoruz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğinin, artık sınırlarında değil tehditlerin bulunduğu yerlerde başladığına dikkati çekerek Türkiye’nin siyasi ve ekonomik çıkarlarına yönelik fiili ve potansiyel her türlü tehdidi sınırlarına dayanmadan önleme konusunda gereken adımları attıklarını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimleriyle güçlendirmemizin, bölgemizde pek çok yerde danışmanlık ve eğitim seviyesinde askerî görevler üstlenmemizin sebebi işte budur. Şayet bu güçlü altyapıyı kurmazsak, bu topraklarda bizi huzur içinde yaşatmayacaklarını biliyoruz. İşte bunun için terör örgütlerine sadece sıradan silahlı yapılar olarak bakmıyoruz.

Bartın-Kurucaşile yolu Erdoğan'ın katılımıyla açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." dedi.