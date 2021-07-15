Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiği olan astsubaylar cuntacılara karşı tutumlarıyla tarihî imtihandan yüz akıyla çıktı. Kritik dakikalarda aldıkları inisiyatiflerle destan yazan astsubaylardan bazılarının hikâyesi şöyle:

Olay gecesi Kuleli Askerî Lisesinde yaşananların detayları erlerin mahkemede verdiği ifadeler sonrasında ortaya çıktı. O geceye ‘tatbikat var’ diye kandırılan erler için Astsubay Kemal Vurgun’un kahramanca direnişi damga vurdu. Hadiselerden haberi olmayan erleri korumasına alan astsubay Vurgun, erlere kendisiyle gelmesi için emir veren Samet yüzbaşıya silahını doğrulttu. Astsubay Kemal Vurgun "Siz kimden emir alıyorsunuz, siz 3-5 vatan haini emir almışsınız, ben bu askerleri yem ettirmem" diyerek erleri bırakmazlarsa hepsini vuracağını belirtti. Bunun üzerine erler de onun arkasında yer alıp silahını darbeci askerlere doğrulttu. Astsubay Kemal Vurgun’a yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 14’ü serbest kaldı.

HALKA ATEŞ ETMEMEK İÇİN İNTİHAR ETTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hareketli anların yaşandığı sırada sivillere ateş etmemek için direndi Astsubay Ferhat Daş... Astsubay Daş’ın İstanbul’a tayini çıkalı 25 gün olmuştu. Tuzla’daki bir karakolda görev yapıyordu. O da o gece darbeci hainler tarafından ‘tatbikat var’ diye çıkarılmıştı birliğinden. Kalabalığın Sabiha Gökçen’e hareket ettiği o sıralarda komutanı ısrarla Daş’a sivillerin üzerine ateş etmesini söyledi. Kahraman Astsubay Daş’ın ısrarla edemeyeceğini ifade etmesi üzerine komutanı ‘vururum seni’ diye tehditler savurdu. Bu sırada Astsubay Daş kendi halkına ateş etmemek için silahını çekip kendi kafasına sıkarak intihar etti.

TUZAĞA DİRENDİ

15 Temmuz gecesi Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Genelkurmay Başkanı Akar’ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan tarafından Genelkurmay Karargâhı’na davet edildi. Orgeneral Çolak ve Uyar, karargâha geldiklerinde derdest edilmeye çalışıldı. Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Astsubayı Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın buna engel olmak için direndi. Bunun üzerine Aydın, darbeci askerlerce şehit edildi. Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın ise komutanları korumak isterken yaralandı.

TANKIN ÖNÜNE GEÇTİ

Emekli Astsubay Hüseyin Hardal Boğaziçi Köprüsü’nün kapatıldığını, Genelkurmay Başkanlığında karışıklığın olduğunu duyar duymaz evinden çıktı. Karargâhın olduğu caddede savaş uçaklarının halkın üzerine ateş açıldığını gören Hardal, tankların üzerine yürüdü. Hardal, tanklardan birinin karşısına dikilip Türk bayrağını açtı. O sırada asker tankı durdurdu. Hardal yaşadıklarını “O an ezilir miyim, topu ateşler mi diye aklıma gelmedi” diyerek anlattı.

PLANLARI ALT ÜST ETTİ

Darbe yanlısı askerlerin girişimin başarısız olması hâlinde “B Planı” olarak devreye sokmaya planladıkları Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığındaki planları Üsteğmen Muhammed Hakan Erkuş’un askerlerine verdiği talimatla alt üst oldu. Üsteğmen Erkuş, piste inen kargo uçaklarına yakıt verilmesine engel oldu. Yakıt tankerlerinin vanalarının sökülmesi, anahtarlarıyla birlikte toprağa gömülmesini sağlayarak darbecilerin planlarını bozdu.

Şehadet için sıraya girdiler Bugün 15 Temmuz... Halkın çıplak elle kendilerini bombalayan hainleri kanıyla, canıyla yendiği günün yıl dönümü. Acılar taze, gurur aynı. O gece sergilenen kahramanlıklar ise ibretlik.

TEK BAŞINA DESTAN YAZDI

Evli, iki çocuk babasıydı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir... O gece Türk milleti darbecilere karşı direnirken, tek başına destan yazmıştı. O gece Halisdemir, komutanından aldığı talimatı yerine getirmese darbecilere karşı direnmese belki de Özel Kuvvetler Komutanlığı tamamen yok olacaktı. 15 Temmuz gecesi darbecilerin Ankara’daki hedeflerinden biri de TSK’nın en seçkin birliklerini barındıran Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) olmuştu. Güneydoğu’da görevli darbeci general 1. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi, askerî uçakla Ankara’ya ÖKK’ya gitmişti. Halisdemir, komutanı Zekai Aksakallı’ya ulaşıp “Başlarında Terzi Paşa olan bir grup makamınızı teslim almaya geldi” dedi. Aksakallı “Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim etme, geliyorum” ifadelerini kullandı. Darbecilere karşı aldığı emir ile birlikte silahını çeken kahraman astsubay, Terzi ve beraberindekiler içeri girmek için ısrar edince General Terzi’yi alnından vurdu. Terzi, helikopter ile kaldırıldığı GATA’da ölürken, Astsubay Halisdemir şehit edildi.

Gözlerimizde yaş dilimizde dua vardı Tarihin kırılma noktalarından 15 Temmuz FETÖ ihaneti, Türk halkı kadar bölge ve dünya denklemini de ilgilendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.