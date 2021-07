Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 15 Temmuz mesajında, "Türkiye Devleti'ne yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakârlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi” diyerek Azerbaycan’ın da her zaman Türkiye’nin yanında olacağı notunu ekledi.

"TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DAN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

Mesajında Türkiye’nin 15 Temmuz’dan güçlenerek çıktığını belirten Aliyev, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim, sizi içtenlikle selamlıyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünü anıyor. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizi derin saygı ve hürmetle anıyorum. Türkiye Devleti'ne yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakârlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi. Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin görkemi olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır. Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda sizin bilge liderliğinizle siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Türkiye için anlamını bir kez daha vurgulamaktadır."

"AZERBAYCAN HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Azerbaycan halkının ve devletinin, söz konusu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınayarak net tutum sergilediğini söyleyen Aliyev, "Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneği olan barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün en üst seviyededir. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, müttefiklik ilişkilerimizi kalite olarak yeni bir düzeye taşıyarak, iş birliğimizin gelecekte yönlerini belirlemektedir. Azerbaycan-Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin ‘Tek millet, iki devlet’ sloganıyla daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e Cumhuriyet Günü tebriği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik etti.