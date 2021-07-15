Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine topçu saldırısı gerçekleştirdi. İlçedeki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırıda, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
MADDİ HASARLAR OLUŞTU
Saldırı nedeniyle Afrin'in çoğu bölgelerinde elektriğin kesildiği, evlerde ağır maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Afrin'de sivillere terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı MSB, Afrin’de sivillere yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.