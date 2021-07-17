Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Maliyeti 9,5 milyar TL olan projeleri Erzurum'a sunacağız." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır"

Erdoğan'a Erzurum’da karşılama töreni

ERDOĞAN'A KARŞILAMA TÖRENİ

Havaalanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları tarafından yapılan karşılamanın ardından kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BB Erzurumspor kavşağında çok sayıda vatandaş yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama törenine atlı cirit ekipleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları otobüsten selamlayarak hediye dağıttı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Erdoğan’dan KKTC’ye 3 büyük müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatle ilgili, “Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğim. Müjdeyi de orada vermek istiyoruz. Güzel bir adımımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, kurmaylarından, Kanal İstanbul’un çevreci bir proje olduğunun halka çok iyi anlatılmasını istediği belirtildi.

Erdoğan: TSK destan üstüne destan yazıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.