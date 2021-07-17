Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuz Gölü'nde meydana gelen flamingo ölümlerinden sonra bir kötü haber de Gediz Deltası'ndan geldi. doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu kuş ölümleri endişeye sebep oldu. Henüz nedeni bilinmeyen ölümlerin, kaçak avlanma sebebiyle gerçekleşebileceği düşünülüyor.

ÇOK SAYIDA KUŞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün ilçeye bağlı Gediz Deltası'nda bulunan Ragıp Paşa Dalyanı'nda öğle saatlerinde telef olmuş, aralarında flamingoların da bulunduğu çok sayıda kuşun cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye yetkilileri bölgede inceleme yaparken, telef olan flamingoların cansız bedenleri toplandı. Özellikle Kuş Cenneti ve Gediz Deltası'nda yoğun olarak bulunan flamingoların ve başka türden kuşların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

NEDENİ KAÇAK AVLANMA MI?

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü yetkilileri, kuşların kaçak avlanma şüphesiyle telef olduklarını da değerlendirdiklerini, ölü bulunan kuşların vücudunda saçma izleri olup olmadığına dair inceleme yapılacağını bildirdi.

Tuz Gölü'nde toplu flamingo ölümleri: Soruşturma başlatıldı Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’nün Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü’nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği, flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekiyor On binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü’nde yüzlerce flamingo (allı turna) ölü olarak bulundu.