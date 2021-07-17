Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele yurt içinde ve yurt dışında etkin bir biçimde başarıyla sürdürülüyor. Köşeye sıkışan terör örgütü üyeleri, ikna yoluyla teslim olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda bakanlıktan yapılan açıklamayla, 5 örgüt üyesinin daha teslim olduğu öğrenildi.

2021 SÜRESİNCE TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 107 OLDU

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi” denildi.

1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükselmiş oldu.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece bu yıl teslim olan terörist sayısı 73'e yükseldi.