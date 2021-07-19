Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapacağı seyahatle ilgili, "Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğim. Müjdeyi de orada vermek istiyoruz. Güzel bir adımımız var. Salı günü de Kuzey Kıbrıs’ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Gerek Ada’ya gerekse bütün dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN VE RUM BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Parlamentosunda vereceğini duyurduğu müjde Yunan ve Rum basınında büyük yankı uyandırdı. Türkiye gazetesi, KKTC kamuoyunda büyük heyecan uyandıran açıklamayı KKTC üst düzey yöneticilerine sordu.

Gazetemize konuşan üst düzey isimler ziyaretin tarihi niteliğe sahip olduğunu ve Kıbrıs’ın geleceğini değiştirecek gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu sürprizlerden en önemlisi Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması yönünde atacağı adımlar olacak. Türkiye gazetesine bilgi veren resmi kaynaklar bu kapsamda Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı temsil eden heyetlerin tarihte ilk defa Ada’ya geldiği bilgisini paylaştı.

HAYALET BÖLGEYE SON

Erdoğan’ın Maraş bölgesi ile ilgili atacağı adım da büyük önem taşıyor. Gazetemize konuşan kaynak, Maraş’ta son bir haftadır hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ve olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığını aktardı. Maraş’taki tüm özel ve kamu arazilerinin kullanıma gireceği ve Maraş’ı yeniden dünyaya açacak olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede evi, arazisi olan Rumlara da "evinize dönün" çağrısı yapacağı belirtildi.

İHA VE SİHA ÜSSÜ

Ziyarette kritik öneme sahip bir diğer konu başlığı ise Geçitkale Havalimanı’nın askerî havaalanı olarak resmen açıldığının ilanı olacak. Akdeniz havzasının en büyük askeri hava üssü niteliği taşıyacak Geçitkale, aynı zamanda dünyanın en önemli İHA ve SİHA üssü hâline getirilecek. Geçitkale Askeri Hava Üssünün Akdeniz denklemine de büyük etkisi olacağı öne sürülüyor.

RUMLAR RAHATSIZ

KKTC halkı üzerinde büyük bir heyecan ve beklenti oluşturan Erdoğan’ın açıklamalarına Rum tarafından gelen cevap ise "Erdoğan’ın atacağı adımlara karşı tutum belirleyeceğiz" şeklinde oldu.

Öte yandan, Rum Meclisi de gelişmelere ilişkin özel gündemle toplandı ve bir bildiri yayımladı. Bildiride; Türkiye’ye, Maraş konusundaki eylem ve planlarına son verme, AB ve BM’ye ise Türkiye’nin eylemlerinin engellenmesinde daha aktif rol üstlenme çağrısında bulunuldu. (YILMAZ BİLGEN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.