Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Avrupa başta olmak üzere, çok sayıda ülkede baskın virüs hâline gelen Delta varyantının Türkiye’deki yayılımı da hızlanıyor. Dünyada ‘Aşısızların pandemisi’ olarak nitelendirilen Delta dalgasından etkilenenlerin büyük bölümünü aşı yaptırmayanlar oluşturuyor. Delta varyantının görüldüğü ülkelerde, ilk vakalardan sonraki 6 hafta içinde Covid vakaların yüzde 60’tan fazlasının bu varyantın olduğu tespit edildi. Uzmanlar Türkiye’de de tespit edilen vakaların içinde Delta varyantının oranının her geçen gün arttığını belirtirken, testi pozitif çıkan kişilerin büyük bölümünün ya aşısız olduğu ya da ikinci dozlarının henüz yapılmadığını ifade ediyor. İki dozunu yaptıranlardan virüs kapanların ise neredeyse tamamının hastalığı ya hafif ya da belirtisiz geçirdikleri bilgisi verildi.

Uzmanlara göre Delta varyantı Türkiye’de hem virüsün üreme hızını hem de testlerin pozitif çıkma oranını artırdı. Bayram hareketliliğinin etkisiyle günlük vaka sayılarının kısa sürede 15 binlere kadar yükselebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre aşılama hızlanmazsa güz döneminde 4’üncü dalga kaçınılmaz olur.

DALGAKIRAN OLUŞMADI

Delta varyantı baskın hâle gelmeden Türkiye’de hızlı aşılamayla bir ‘dalgakıran’ oluşturulması planlandı, ancak bu varyant beklenenden daha hızlı Türkiye’ye girdi. Buna karşın aşılama istenen seviyeye ulaşamadı. Birinci doz aşılamada Temmuz başından beri düşüş devam ediyor. Hafta sonları yüz binin de altına düşen birinci doz sayısı, hafta içinde ortalama 250 bin civarında seyrediyor. Uzmanlara göre bu sayı bayram sebebiyle biraz daha gerileyecek. Uzmanlar, bölgede sosyal medya kampanyaları ya da kamu spotlarının yeterince etkili olmayacağına dikkat çekerek kanaat önderleri, siyasetçiler ve muhtarların aşı için öncülük etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Artışa rağmen hükûmetin önümüzdeki iki aylık süreçte yeni bir sınırlama kararı almayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da radikal yasaklara sıcak bakmadığı, bunun yerine aşılamanın artırılması için her türlü imkânın seferber edilmesini istediği ifade edildi.

Delta varyantında en şanssız yaş grubu belli oldu Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ederken, yayınlanan son verilere göre Delta varyantı en çok 50 yaş ve altını etkiliyor.

Son dakika: Bakan Koca'dan Delta varyantı uyarısı Son dakika koronavirüs haberi: ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Delta varyantı sayılarının giderek arttığını belirten Koca, aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını söyledi.