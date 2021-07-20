Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maraş’ın özbeöz Türk vakfının mülkü olduğunu kaydeden Terzioğlu “Burası, seneler önce İngilizlere kiralanmış bir toprağımızdır. Yunanlıların bu topraklarda binaları yapılmış olabilir ve onların da bu haklarını asla gasp etmiyoruz. Biz gelin binalarınızı onarın, sahip çıkın ama satmak isterseniz de hiç mani yok, satabilirsiniz diyoruz. Hâlen Rum kesiminin kullandığı havaalanı da Türk toprağıdır. Buna rağmen bu konuda ısrarcı olmuyoruz. 1974’de tapulu malları zorla ellerinden gasp edilen Kıbrıs’ın Türk kökenli vatandaşları hâlâ mallarına sahip olamıyorlar. Peki, şimdi nerede insani haklar, nerede BM kararlarına saygı!” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine de değinen Terzioğlu, “Cumhurbaşkanını selamlamak üzere Konseyimiz Genel Merkezinden 15 ve Kıbrıs Şubesinden 50’ye aşkın azamızla saygı duruşunda olacağız” diye konuştu.

Uğur Terzioğlu yeniden başkan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyinin (ATBD Council) 4’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Terzioğlu: Biden, Türkiye’nin öneminin farkında Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’de yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.