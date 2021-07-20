Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği KKTC'deki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 18.15'te Atatürk Havalimanı'ndaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yurda döndü.
Erdoğan müjdeyi duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’nde vereceği ‘müjde’ merakla bekleniyordu. Erdoğan o müjdeyi az önce duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.
Erdoğan’dan KKTC’ye 3 büyük müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatle ilgili, “Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğim. Müjdeyi de orada vermek istiyoruz. Güzel bir adımımız var” dedi.