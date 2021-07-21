Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Akar'ın çığlığıyla başlayıp bugüne kadar devam eden evlat nöbeti, yağmur, kar, sıcak, soğuk demeksizin sürdürülüyor. Acılı aileler evlatlarına kavuşmak için bayramda da nöbeti sürdürdü.

EVLAT NÖBETİ 690. GÜNÜNDE

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 690’ıncı gününe girdi. Bayramın ikinci gününde de hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu. 2012 yılında 14 yaşında lise öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Emircan için eyleme katılan anne Nihal Çiftçi, oğlunun götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutuğunu belirterek evladına gelmesi çağrısında bulundu.

"DEVLETİN MERHAMETİNE TESLİM OL"

Çiftçi, “10 yıldır evladım kayıp HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı, 20 bayram oğlumdan ayrı geçiriyorum. Oğlumu çok özledim onun gelip birlikte bayram kutlamayı çok özledim. Eğer sesimi duyuyor ve yaşıyorsa lütfen gelip devletin merhametine teslim olsun. Onlar işkence ya da öldürür diyorlar hepsi yalan gelip teslim olsun geldiği gün benim kucağıma verecekler. HDP’ye sesleniyorum oğlumu nasıl götürdüysen o şekilde getirip teslim edeceksin, yoksa hiçbir şekilde bu kapıdan ayrılmayacağım ve kanımın son damlasına kadar onlarla savaşacağım” dedi.

Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

Kısıtlama sürüyor! Evlat nöbeti devam ediyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti, kısıtlama nedeniyle bulundukları otelde devam ediyor.