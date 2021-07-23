Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

İçişleri Bakanlığı, PYD/YPG terör örgütünün bombalı araç saldırılarıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, 2018 Mart ayından itibaren son 2 yılda toplamda 100 saldırının düzenlendiği ve bugüne kadar 141 el yapımı ve fabrikasyon patlayıcının arama-tarama faaliyetleri sonucunda bulunarak güvenli bir şekilde imha edildiği aktarılıyor. Türkiye’nin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile bölgede güven, huzur ve istikrarı sağladığına dikkat çekilen raporda “TSK karşısında tutunamayan ve ağır bir yenilgi alan PKK/PYD/YPG geri çekildiği bölgelerden harekât bölgelerine yönelik bombalı araç saldırısı, EYP saldırısı, pusu, suikast ve adam kaçırma gibi eylemlere yönelmiştir. Bu eylemler, TSK ve Suriye Millî Ordusu (SMO) güçlerine, sivil kamu görevlilerine ve ekseriyetle de sivil halka yönelik gerçekleştirdi. Saldırılar, genellikle Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arap, Ayn İsa ve Tel Temr gibi PYD baskısı altında olan bölgelerden gelen YPG’li teröristler tarafından yapıldı” deniliyor.

SİVİL KATLİAMI

DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de 2014 ve 2017 yılları arasında uyguladığı bombalı saldırı taktiklerinin 2018 yılından itibaren PYD/YPG tarafından kopya edildiği vurgulanan raporda “Sözde ‘DEAŞ karşıtı milis güç’, ‘Rojava Devrimi’ gibi perdelerle uluslararası kamuoyunda pazarlanan PYD/YPG, esasında PKK ve DEAŞ’tan kopya ettiği saldırıyla kendini ve zihniyetini açık etmekte ve tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarına devam etmektedir. Türkiye’nin bölgenin inşasına ve bölge insanının ihyasına yönelik çabalarına balta vurmak maksadıyla sivil katliamına girişen PYD/YPG’nin bu saldırılarına uluslararası kamuoyundan ciddi bir itiraz gelmemiştir” tespitleri yer alıyor.

SEÇİM DÖNEMİNDE ARTTI

Raporda, şu ifadeler kullanılıyor: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerinde de birçok saldırı önlendi. Dolayısıyla önlenen girişimler, meydana gelen eylemlerden daha fazladır. PYD/YPG’nin geçtiğimiz ocak ve şubat ayı içerisinde saldırı girişimlerini artırdığı görülmektedir. Bu dönem aynı zamanda ABD’nin seçim sonuçlarının uluslararası kamuoyunda geniş yer bulduğu bir dönemdir. PYD/YPG’nin bu tip saldırılarının Türkiye’nin son yıllarda sınır ötesinde operasyonel alandaki (Suriye ve Libya) ve savunma sanayii alanındaki (Suriye, Libya ve Karabağ) test edilmiş başarılarını gölgelemek maksadıyla da artırdığını ifade etmek gerekir. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlarının da PYD/YPG’nin bombalı saldırılarını sıklaştırmasına neden olduğu söylenebilir. Zira hem sınır içerisinde hem de sınır ötesinde PKK üzerinde kurulan baskıya örgütün YPG eliyle cevap vermek istemesi muhtemeldir.

PKK/YPG Suriye’de 7.500 sivili katletti ABD ve Rusya’nın himaye ettiği eli kanlı örgütün altı yılda 7 bin 500’den fazla masumu öldürdüğü, kayıt altına alınamayanlarla bu sayının 10 bini geçtiği belirtiliyor.