Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 taksiyi ‘denetimsiz ve fazla ücret yazdıkları’ gerekçesiyle bağlama kararı aldı. İBB bu karara gerekçe olarak, havalimanı taksilerinin belediyenin kendi uygulaması olan i-Taksi yerine, N-Taksi uygulamasını kullandıklarını ve bunun müşterilere fazla ücret olarak geri döndüğünü iddia etti. Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ise yaşanan olayın bir senaryo olduğunu söyledi. 29 Temmuz’da UKOME toplantısı olacağını ifade eden taksiciler, 5.000 yeni taksi ve 1.000 minibüsün taksiye çevrilme projesi öncesi kendilerine operasyon yapıldığını ileri sürdü. Havalimanı taksicileri İBB’nin büyük bir rant peşinde olduğunu ifade ettiler. İBB ise “Pazartesi günü, İstanbul Taksiciler Odası ve Havaalanı Taksiciler Kooperatifi’yle bir araya gelinerek çözüm sağlanacak” açıklamasında bulundu.

SANAYİ BAKANLIĞI ONAYI VAR

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Genel Sekreteri Sedat Şanlıer, Havalimanı Kooperatifi’ne üye olan taksilerin tamamının i-Taksi uygulaması kullandığını, çalışma izni kaldırılan 400 taksinin yalnızca 3’ünün havalimanına bağlı olarak çalıştığını söyledi. Geri kalanının dışarıdan gelen taksiler olduğunu ifade eden Şanlıer “Biz kooperatif olarak uzun yıllardır tüm denetimlerden alnımızın akıyla çıktık. Ayrıca bizim denetimlerimiz Sanayi Bakanlığı onaylı işletmelerde yapılıyor. Zaten havalimanı gibi bir lokasyona bağlı çalışan taksilerin bu tür işlemler yapması mümkün değil. Bağlanılan araçların neredeyse tamamı dışarıdan geliyor. Otoparka çekilen araçları fotoğrafladık. Tamamı

sarı taksi, yani dışarının aracı. Bizim taksilerimiz turuncudur. Bu olayın aslı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı kesimlere verdiği sözdür. Bunu yerine getirmek adına bize operasyon çekiliyor” dedi.

KARALAMA KAMPANYASI

İmamoğlu’nun İstanbul’a 5.000 yeni taksi ve 1.000 minibüsün taksi dolmuşa çevrilme vaadini yerine getirmek amacıyla bu karalama kampanyasına kalkıştığını söyleyen Şanlıer “Hem kooperatif hem de taksiciler odası olarak İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantılarına katılıyoruz. 5.000 yeni taksi ve 1.000 minibüsün dönüşümü projesini reddediyoruz. Ancak bu konu 6 gün sonra toplantıda gündeme gelecek. Bunun öncesinde “Havalimanı taksileri fazla ücret yazıyor” “Kaçak uygulama kullanıyor” karalama kampanyası başlatıldı. Biz bunu reddediyoruz” diye konuştu.

“ASIL RANTI KENDİ İÇİN YARATIYOR”

Başkan İmamoğlu’nun seçim öncesi belli turizm şirketlerine söz verdiğini iddia eden Şanlıer “1 taksi plakası 2 milyon TL’yi buluyor. 1.000 minibüsün plaka verilerek taksiye dönmesinin ekonomik rakamını siz düşünün. Burada büyük bir rant var. Taksici esnafına kıyım uygulanıyor. Çok basit bir ekonomik hesap yapalım, 5 bin kiralık taksi, 10 yıllığına verilecek. Bu ihale usulüyle yapılacak. Ancak İBB ihalelerine kimlerin alındığı ortada. 1 taksi aylık 7 bin TL getiriyor. 10 yılda 5 bin taksinin getirisi 4 milyar TL’yi buluyor. Ayrıca 700 bin TL olan minibüs plakaları 2.5 milyon TL olan taksi plakalarına dönüştürülecek. İmamoğlu hükûmete rant diye yüklenmeden önce, kendi rant projelerine bakmalı” diye konuştu.

“AMAÇ SEKTÖRÜ ELE GEÇİRMEK”

Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Üyesi Adem Sırtıkara ise Seçim öncesi Ekrem İmamoğlu’nun kendileri ile toplantı yaptığını ve birtakım sözler verdiğini ifade ederek “Size asla parmak sallamayacağım. UKOME’de masanız olacak. Her sorununuzu çözeceğiz” gibi laflar edildi. Şimdi ise bize büyük bir operasyon çekiyorlar” dedi. Havalimanı taksicilerinin bir sembol olduğunu ifade eden Sırtıkara “Amaç tüm İstanbul’da taksi sektörünü ele geçirmek. Buna havalimanından başlıyorlar ki diğerleri ses çıkarmasın. Biz hakkımızı sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

“FAZLA YAZMA YOK”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise taksileri bağlama gerekçelerinin ‘fazla ücret yazıyor’ iddiasından ziyade i-Taksi uygulamasının yanında n-Taksi uygulamasının da kullanılması olduğunu belirterek “İ-taksi İBB’nin. Ancak taksiler Bi-taksi, N-Taksi gibi özel firmalarla da çalışabiliyorlar. İBB diyor ki ‘İ-Taksi kullanacaksınız, farklı bir aplikasyon kullanılıyorsa benim sistemime entegre olacak.’ Bazı taksiler de N-Taksi ve farklı aplikasyonlar kullanmış. N-Taksi’nin taksimetresini ben de test ettim. Fakat fazla yazma yok. Bu iddialara katılmıyorum” dedi.

İBB 400 taksinin ruhsatı askıya alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde İ-Taksi yerine farklı bir yazılım kullanan 400 taksinin ruhsatını askıya aldı.

