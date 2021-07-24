Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.
HAVADAN TESPİT EDİLDİ
Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.
TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK OLUŞMADI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Salda Gölü'nde nargile içip ve çamur banyosu yapanlara ceza yağdı Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapanlara ceza yağdı.
10 yıl cezası vardı, bayram ziyaretinde yakalandı Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bayram ziyaretine giderken yakalandı.