Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde kirpi aracına saldırarak 2 kahraman Mehmetçiği şehit eden teröristlere verilen karşılık sonucunda ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.

Samsun ve Ordu'ya şehit ateşi düştü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney memleketi Ordu'da, Sözleşmeli Er Emrah Arslan ise memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.