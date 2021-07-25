Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde intikal hâlinde olan Kirpi aracına yapılan saldırıda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ile İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit düştü. 26 yaşında hayata gözlerini yuman Güney, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
(Astsubay Çavuş Fatih Güney'in kardeşi)
Güney'in naaşı da Samsun'un Vezirköprü ilçesine götürüldü. Burada Çorakdere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
NİŞANLISI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehidin annesi Sebahat, babası Mürsel Arslan, kardeşleri ile bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Esra Akçay gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracına konulan naaş, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu ve en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Samsun ve Ordu'ya şehit ateşi düştü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney memleketi Ordu'da, Sözleşmeli Er Emrah Arslan ise memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Kahramanlara hüzünlü veda
El-Bab'da şehadet şerbetini içen 2 asker, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde intikal hâlinde olan Kirpi aracına yapılan saldırıda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ile İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit düştü. 26 yaşında hayata gözlerini yuman Güney, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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