Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “25 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesi Cilo Buzul Dağları mevkiinde tespit edilen 2 adet mağara içerisinde yapılan aramada operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 1 adet 60 mm havan, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 168 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof hücum yeleği, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet yeşil renkli gömlek, 1 adet puşi, 1 çift ayakkabı, 1 adet piknik tüpü, 1 top bakır kablo, 1 top elektrik kablosu, 1 adet Dragunov (Kanas) kullanım talimatı, 1 adet Zagros mesafe tablosu çizelgesi, 1 adet telefon şarj kablosu, 1 adet 36 volt akü, 1 adet pil şarj cihazı, 1 top dağcı ipi, 1 adet kırmızı renkli cüzdan, 3 adet orta boy pil, 1 adet küçük boy pil, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği icra yayı, 1 adet el feneri bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Teröre bir darbe daha! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait, çok sayıda silah ve mühimmat TSK unsurlarınca tespit edilerek ele geçirildi.

Teröristlerin mağarasında silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.