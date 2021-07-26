Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan mülteciler açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç’tense Türkiye’nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu söyledi. Başbakan Kurz "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" dedi.

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"FAYDASI OLMAYAN BİR YAKLAŞIM"

Kurz'un bu sözlerine Türkiye kanadından cevap geçikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç “Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Afgan mülteciler için Türkiye’yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değil. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç problemini çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.

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“AVUSTURYA AFGAN SIĞINMACALARI KORUMAK ZORUNDA”

Bilgiç “Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacak. Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin çözümü Türkiye’de aramak yerine Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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