Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden iki askerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.