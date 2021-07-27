Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’den, Kıbrıs’taki kapalı şehir Maraş’ın Türk yönetimi altında açılmasıyla ilgili planı geri çekmesini talep etti. AB, Maraş için hazırlanan Türk planının geri çekilmemesi durumunda Türkiye’nin yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BMGK'ya 'Maraş' tepkisi: Tümüyle reddediyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, "KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

"AÇIKLAMANIN BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Yapılan bu tehditkar açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç "AB adına Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir problemin çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir" dedi.

KKTC'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi KKTC, BMGK Dönem Başkanlığı'nın dün yaptığı Maraş'a ilişkin açıklamaya tepki göstererek, ilkesiz açıklamasında bulundu.

"AB VERDİĞİ SÖZLERİ TUTSUN"

Bilgiç “Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları bütün kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir” diye konuştu.

Maraş’ta hedef 10 milyar yatırımla 1 milyon turist Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasıyla bölgede 10 milyar liralık bir yatırım potansiyeli ortaya çıktı. 47 yıl önce Akdeniz’in İncisi olarak bilinen bölgenin yeniden ayağa kalkması durumunda 1 milyon turist çekebileceği ifade ediliyor.

Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ilk cuma namazı KKTC'de bulunan Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi.