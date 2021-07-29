Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelindeki yangınlar hakkında bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, 28-29 Temmuz'da 17 ilde toplam 58 orman yangını çıktığını aktardı. Pakdemirli, bu yangınlardan 38'ini kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Pakdemirli, Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere yedi ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Yangınları kontrol altına almak için 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personelimiz görevde. Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



Marmaris ve Milas'ta da yangın çıktı! Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.



ADALET BAKANI AÇIKLADI, BAŞSAVCILIKLAR ARAŞTIRIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadesini kullandı.



Manavgat'taki yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi AFAD, Manavgat'ta devam eden yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin AltunTwitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, herkesin ciğerini yaktığını belirterek, yangınlar sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Fahrettin Altun, "Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız, sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisini paylaştı.



Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.