Ormanlık alanda çıkan yangınlar yerleşim yerlerine doğru ilerledi, otellerin etrafını saran alevler ise tedirgin etti. İşletmeler anında harekete geçti gerek personelleri olsun gerekse müşterileri hızlı bir şekilde tahliyeye başlandı, işte son gelişmeler... Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, yangın bölgesindeki otellerde de tahliye başlatıldı. Marmaris’te yangın tehlikesi altındaki oteller karadan boşaltılırken, Bodrum’da ise yangın bölgesindeki 3 otelin müşteri ve personeli deniz yolu ile tahliye edildi.
TAHLİYELER DENİZDEN YAPILDI
Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bölgedeki otelleri de tehdit etmeye başladı. Alevlerin otelleri sarmaya başlamasından sonra bölgede yer alan 3 büyük otelin müşterileri ve çalışan personeli deniz araçları ile iskeleden alınarak güvenli bölgeye taşındı.
Bakan Pademirli: 20 yerde yangın var Türkiye'nin birçok yerinde çıkan peş peşe yangınlar ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 17 ilde çıkan 58 orman yangınının 38'inin söndürüldüğünü söyledi.
Marmaris ve Milas'ta da yangın çıktı! Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.
Yangın oteli sardı, müşteriler deniz yoluyla tahliye ediliyor
Ciğerimiz yanıyor! Türkiye'yi kahreden yangınlar devam ediyor, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde alevler otel bölgelerine doğru ilerledi. İşletmeler müşterilerini deniz yolu ile tahliye etmeye başladı, işte son durum...
Ormanlık alanda çıkan yangınlar yerleşim yerlerine doğru ilerledi, otellerin etrafını saran alevler ise tedirgin etti. İşletmeler anında harekete geçti gerek personelleri olsun gerekse müşterileri hızlı bir şekilde tahliyeye başlandı, işte son gelişmeler... Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, yangın bölgesindeki otellerde de tahliye başlatıldı. Marmaris’te yangın tehlikesi altındaki oteller karadan boşaltılırken, Bodrum’da ise yangın bölgesindeki 3 otelin müşteri ve personeli deniz yolu ile tahliye edildi.
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