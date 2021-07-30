Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 41 orman yangını meydana geldi. Bu kadar çok yangının peş peşe çıkmış olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Özellikle Antalya Manavgat'ta aynı anda dört farklı noktadan başlayan yangın, sabotaj şüphesini güçlendirdi. Bu olayların ardından PKK elebaşlarından Murat Karayılan, daha önce yaptığı "İki üç genç bir araya gelerek eylem yapabilir; ‘Silahımız yoktur’ diyebilirler ama silahları çakmak ve kibrittir” sözleri akıllara geldi.

“TOPLUMU GERMEK İSTİYORLAR”

Bu yaşanılanları değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da terör şüphesine dikkat çekti. Ağar “Polatlı’daki durumun PKK ile iltisaklı olması ve Manavgat’ta çok farklı yerlerde eş zamanlı yangınların başlaması, çok kuvvetli bir şüphe üretiyor” dedi. PKK’nın uzantısı ‘ateşin çocukları inisiyatifinin’ geçen sene de ormanları yaktığını hatırlatan Ağar “PKK’nın bu tür olaylardaki niyeti ve maksadı, gergin bir toplumu daha da gerginleştirmek, aradaki düşmanlığı derinleştirmek. PKK, terörle mücadele alanlarında başarılı olamadı. Kundaklama, sabotaj, suikast gibi birtakım metotlar geliştirmesi gerekiyor, bunlardan bir tanesiyle kendini gösteriyor. ‘Ben varım, beni unutmayın’ demek istiyor. Toplumdaki korkuyu, dehşeti artırmak gibi temel bir maksadı olduğunu bilip iyi anlayıp buna göre de birtakım tedbirler almak gerekiyor. Bu tür olaylarda bilinçsiz kitle kendisine bir hedef arıyor. Bunu yapan benim Kürt kardeşim değil, bunu yapan bir terör örgütü. Bu konularda hassas bir bilince ihtiyaç var. Oyuna gelmemek lazım” diye konuştu.

HEDEF: TURİZM

Manavgat'taki yangında güvenlik güçleri de terör ögütü bağlantısı üzerinde duruyor. Yangınlar yerlerine bakıldığında turizmin hedef alındığı görülüyor. Bu bağlamda teröristlerin Türkiye'nin turizmine dolaylı olarak da ekonomisine zarar vermeye çalışıyor. Öte yandan, geçen yıl Hatay Belen'de 15 ayrı noktada meydana gelen yangınların da PKK'ya bağlı sözde “ateşin çocukları inisiyatifi” tarafından çıkarıldığı belirlenmişti. Talimatı veren terörist Mesut Taşkın etkisiz hâle getirilmişti. Adı geçen örgüt, 2019'un Temmuz ve Ağustos ayında yaşanılan orman yangınlarından 27'sini üstlenmişti.

“TİTİZLİKLE İNCELENİYOR”

Bu arada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi, bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor” açıklamasını yaptı.

PKK'LI İKİ KUNDAKÇI YAKALANDI

Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile Manisa Turgutlu’da yakalandı. Osmaniye’de ise evleri, bahçeleri, ahırları kül eden yangınla ilgili olarak da 6 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

ALADAĞ ALEV ALEV

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Millî Parkında önceki gün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki ziyaretçi tanıtım merkezinin girişinde başlayan yangın, Kapuzbaşı Mahallesi'nde ise devam ederken Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Alevler, yaklaşık 80 hektarlık bir alanda sürüyor. Bölge coğrafi açıdan oldukça sarp bir yapıya sahip. Yangını söndürmek için her türlü müdahaleyi yapıyoruz. Temennimiz en kısa zamanda kontrol altına alınması. Çıkış sebebi kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor” dedi.

800 HANE BOŞALTILDI

Mersin'in Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında önceki gün yangın çıktı. Şiddetli rüzgâr sebebiyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevredeki şehirlerden de takviye ekipler yönlendirildi. Bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla su dolu kovalarla ateş söndürmeye çalıştı. Bozyazı ilçesindeki muz seralarının bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde önceki gün başlayan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aydıncık ile Bozyazı'daki bazı evler tedbiren boşaltılırken bir yangın da Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu’nda başladı. Bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları tahliye edildi, Mersin-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydıncık'ta 202, Silifke’de 600 hanenin kontrol amaçlı boşaltıldığını açıkladı.

10 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Adana Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiinde önceki akşam başlayan orman yangını, saatte 70 kilometre hızla esen poyraz sebebiyle hızla yayıldı. Bölgede birçok ev küle döndü, 20 aile kurtarıldı. Adana Valisi Süleyman Elban "Yangının tehdit ettiği yedi köyü boşalttık. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor. Alevleri belli bir alanda sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama rüzgâr dağıtıyor" dedi. Vali Elban, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'nde de dün gece orman yangını başladığını belirterek “Burada da tedbir amaçlı üç mahalleyi boşalttık. Birçok evde hasar mevcut. Telef olan hayvanlarımız, yanan ahırlarımız var. Mahsur kalan 10 kişiyi kurtardık. Allah’a şükür can kaybı yok. Adana’da 22 noktada yangın çıktı ve bunların 20'si söndürüldü" diye konuştu.

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