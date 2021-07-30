Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kg ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcı ile yakalandı
30.07.2021 - 11:26 | Son Güncelleme: 30.07.2021 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
798154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER