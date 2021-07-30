Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kg ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.