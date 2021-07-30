Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AŞISIZLARA KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna, "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız,böyle mi olacak gibi... İlk kabinede yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız. Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." şeklinde cevap verdi.