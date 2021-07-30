Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, şöyle denildi: Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin sürelerinin 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldı. Karar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine alındı.