Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından, bazı illerin Kovid-19 riski açısından son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

HARİTA GÜNCELLENDİ

"Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti."

Bakan Koca ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını paylaştı Sağlık Bakanı Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bin 60'a indiğini açıkladı.

Bakan Koca güzel haberi duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.