Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, yangın felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye destek için ikinci kez harekete geçti.

220 KİŞİLİK MÜDAHALE EKİBİ YOLA ÇIKACAK

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Bakanlığa bağlı 220 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve ilerleyen saatlerde Türkiye’ye doğru yola çıkacakları belirtildi. Açıklamada, Türkiye’ye 220 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 helikopter, 53 itfaiye ve özel kurtarma ekipmanının gönderileceği kaydedildi.

Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları Türkiye'de yaşanan yangın felaketi için birçok ülkeden destek, dayanışma ve taziye mesajı geldi

Azerbaycanlı ekip orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan'dan yangın desteği: 500 kişilik ekip gönderiyor Azerbaycan, Ege ve Akdeniz'de yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye ekipmanlarla birlikte 500 kişilik ekiple yardım göndereceğini açıkladı.