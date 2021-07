Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesini incelemek üzere gittiği Muğla'da, ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarının sebeplerini araştırmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, yakanları bulup ciğerlerini yakmanın boyunlarının borcu olduğunu vurguladı.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı ve 1400 personel görev yaptığını belirten Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlara yardımcı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir." dedi.

"CİĞERLERİNİ YAKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.