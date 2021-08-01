Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde kan aktı. Doğan Gezici (47) ile ağabeyi Ramazan Sinan Gezici (49) arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Olay kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Gezici evdeki av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Zanlı kaçarken eve gelen sağlık ekipleri ağabey Gezici'nin öldüğünü belirledi. Maktulün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin lira teklif etti 2018 yılında Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid U.'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Abdullah B.'nin kendisine 100 bin lira teklif ederek 'düşmanlarımı öldürür müsün' dediğini söyleyen cinayet zanlısı, teklifi kabul etmediğini belirtti.

İLK VUKUATI DEĞİL

Güvenlik güçleri Doğan Gezici'nin peşine düştü. Bu arada, şahsın 2 yıl önce de babası Yahya Gezici'yi öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin taksirli adam öldürme suçundan işlem görüp serbest bırakıldığı öğrenildi. Doğan Gezici'nin yüzde 90 oranında şizofreni raporu olduğu belirtildi.

Mualla Irmak cinayeti 16 yıl sonra aydınlatıldı Muaalla Irmak cinayetinde düğüm 16 yıl sonra çözüldü. Olaya ilişkin tutuklanan ve cezaevinde ölen Serkan Güvenç'in suçu, Iraklı Muhammed Kamal Majit Berkhtar isimli şahısla birlikte işlediği ortaya çıktı.