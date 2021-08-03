Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen arama tarama faaliyetinde, PKK'ya ait kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmatlar bulundu.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 119 adet 7.62x54 mm bixi makineli tüfeği fişeği, 103 adet 7.62x39 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren-14 Cilo Operasyonu’nda Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Teröristlerin mağarasında silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.