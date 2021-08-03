Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika YKS tercih süresi uzatıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.



5 AĞUSTOS'TAN 20 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin, 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar uzatıldığını bildirdi, işte o açıklama:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."