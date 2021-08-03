Son dakika deprem haberi az önce geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika deprem! Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
03.08.2021 - 23:12 | Son Güncelleme: 03.08.2021 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkutan deprem haberi Datça'dan geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Son dakika deprem haberi az önce geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü.
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