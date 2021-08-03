Son dakika deprem haberi az önce geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem! Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem Son dakika deprem! Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muğla'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.