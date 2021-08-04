Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TSK'nin Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen ve günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadeleye hava, kara ve deniz üzerinden destek verildiği kaydedildi.

DAĞ KOMANDO OKULU'NDAN YANGINA MÜDAHALE

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin yangınla mücadele için hava sahası kullanım izni, uçuş trafiğini takip ve koordineyle yer destek hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait İHA'ların da yangın bölgelerini 7/24 havadan izleyerek anlık görüntü aktarımı sağladığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla'daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız Isparta'nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor."

MSB duyurdu! Ören ve Milas'a tahliye için bot ve gemi sevk edildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devam eden yangında vatandaşları gerekirse tahliye etmek için Ören ve Milas ilçelerinde bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi bulundurduğunu duyurdu.

İHA'larla alevlere etkili müdahale: Nokta atışı İHA'lar orman yangınların genel gidişatının görülmesi ve ısı noktalarının tespiti ile müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayıp, ulaşılan bilgiler çerçevesinde nokta atışı ile yangınlara müdahale ediyor.