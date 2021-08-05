Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da, 7 kişilik ailenin öldürülüp ateşe verilmesiyle biten korkunç olay sonrası katil zanlısı yakalanmıştı. İfadesi alınan şahıs, cinayeti planlı yapmadığını, söz konusu aileden şikayetlerini geri almalarını talep etmek için olay yerine gittiğini iddia etti.

7 KİŞİYİ KATLETTİ

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yaşanan arbedede yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası geniş kapsamlı çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.

MEZARLIKTA BULUNMUŞTU

Zanlı Mehmet Altun’un olay yerinden kaçtığı belirlenen kiralık araç Bozkır ilçesi civarında bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet Altun’un gidebileceği dağlık alandaki yerler bazı mahallelerdeki boş evler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından didik didik aranırken, havadan ise drone ile dağlık alanlar tarandı. Jandarma ekipleri yol güzergahları ve mahalle girişlerinde bütün araçları tek tek durdurarak aradı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede ekipler şüphelinin bulunduğu mezarlıkta yakalanması için operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Mehmet Altun yakalanarak gözaltına alındı. Burada yakalanan zanlı Mehmet Altun, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

TABANCAYI TEDBİR AMAÇLI ALMIŞ

İki aile arasında uzun yıllar öncesine dayanan husumet ve geçtiğimiz aylarda çıkan kavga nedeniyle Mehmet Altun'un, aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 şüpheliden 4 kişi daha sonra serbest kaldı. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un, yakınlarının adına olay günü Yaşar Dedeoğulları'nın evine giderek kendisinin belediyede memur olduğunu ve bütün ailenin bir araya gelmesi gerektiğini söylediği, daha sonra ailedekilerin kendisini tanıması üzerine yanında bulunan tabancayla evdekileri karşısına oturtmasının ardından şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde imza atmalarını istediğini söylediği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un ilk bilgilere göre, öldürme kastının olmadığını, oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittiğini söylediği, tabancasını da tedbir amaçlı yanına aldığını, evdeki yangını da güvenlik kamerası kayıt cihazını yakabilmek için çıkardığını söylediği iddia edildi.

Konya'da ev basıp 7 kişiyi katleden zanlı yakalandı Son dakika haberi az önce geldi. Konya'da ev basıp 7 kişiyi gözünü kırmadan öldüren katil zanlısı M.A. yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, gözaltı açıklaması Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin canice katledildiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğu duyurusunu yaptı.

Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.