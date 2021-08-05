Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ciğerleri, 9 gündür yanıyor. Tüm imkanlar, yangınların son bulması için seferber ediliyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangınlara dair son durumu bildirdi. Buna göre; 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındı, 12 yangının ise kontrol altına alma çalışmaları özverili bir biçimde sürdürülüyor.

7'Sİ MUĞLA'DA 12 YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil." dedi.

"Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun, orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." diyen Dönmez, "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı." ifadesini kullandı.