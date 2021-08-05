Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Onur Maz adlı Instagram kullanıcısı, paylaştığı bir videoda, çıkan orman yangına müdahale etmek istediklerini ancak yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını iddia etti. Maz, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir alevlere müdahalede bulunmadığını öne sürerek "Bu ormanın yanmasını bekliyoruz" dedi. Onun bu ithamları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.



HALK ARASINDA PANİĞE SEBEP OLDU

Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan Bakanlık, şunları kaydetti: Şahsın söylemleri Bakanlığımızı, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların kabulü mümkün değildir. Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında da paniğe sebep olmaktadır. Bu sebeple yapılan paylaşım, bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmektedir.İlgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, ilgili kişinin, 5651 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesine istinaden yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır. Bütün Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







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