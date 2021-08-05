Konya Meram'a bağlı Hasanköy Mahallesi'nde geçen cuma akşamı Dedeoğulları ailesinin yedi ferdini öldüren ve önceki gün saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, özel harekât ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.
Konya'da ev basıp 7 kişiyi katleden zanlı yakalandı Son dakika haberi az önce geldi. Konya'da ev basıp 7 kişiyi gözünü kırmadan öldüren katil zanlısı M.A. yakalandı.
Konya’da 7 kişilik aileyi acımadan katletmişti... Katilin ifadesi pes dedirtti Konya'da 7 kişilik aileyi silahla öldürüp evlerini ateşe veren şahsın yakalandıktan sonraki ilk ifadesi ortaya çıkarken, zanlının olay yerine, ailenin şikayetlerinin vazgeçmelerini söylemeye gittiğini iddia ettiği öğrenildi.
Konya'da 7 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Konya'da ev basıp bir aileyi katleden zanlı dün akşam yakalanmıştı, az önce adliyeye sevk edildiği haberi geldi işte detaylar...
Konya Meram'a bağlı Hasanköy Mahallesi'nde geçen cuma akşamı Dedeoğulları ailesinin yedi ferdini öldüren ve önceki gün saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, özel harekât ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.
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